Очевидцы видели в небе горящий факел на несколько метров в высоту.

Пожар на газопроводе в Челябинской области потушен. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. Согласно сведениям от ГУ МЧС, открытое горение на участке подземного отвода Чебаркуль - Катав-Ивановск ликвидировано. На месте инцидента специалисты могли видеть факел, поднимающийся на высоту в несколько метров.

Эксперты добавили, что пострадавший газопровод был перекрыт. Это позволило спасателям сократить высоту горения факела в несколько раз - до одного метра. ПОсле этого пламя было полностью потушено. Воспламенившийся участок оказался отдален от ближайших населенных пунктов. Он располагался в 300 метрах от автомобильной трассы М-5 "Урал". Представителям закона не пришлось перекрывать движение по федеральной дороге.

Произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы. На месте работают специалисты Красногорского ЛПУ. Система вышла на нормативные показатели. пресс-служба ГУ МЧС

Напомним, что Красногорское ЛПУМГ в Челябинской области обслуживает порядка 1076,6 км газопроводов. В ведении регионального Управления находится 36 газораспределительных станций, а также компрессорный цех.

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Фото и видео: Telegram / Mash

