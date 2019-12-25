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Ранним утром субботы на Камчатской улице при пожаре пострадал мужчина
Сегодня, 9:42
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Ранним утром субботы на Камчатской улице при пожаре пострадал мужчина

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Он попал в больницу. Информация о состоянии здоровья больного уточняется.

Сегодня, 25 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул строительный вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Около 5:40 утра в диспетчерскую часть ведомства поступила информация, на Камчатской улице в доме № 1 горит деревянный вагончик. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей. К 6:30 пожар ликвидировали. 

Известно, что в огне пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура Невского района заинтересовалась пожаром в детсаду №113.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, камчатская улица, пострадал мужчина, утренний пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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