Во время пожара в коммуналке на Некрасова спасли четверых человек

На месте происшествия работали три пожарные машины и 12 спасателей.

В центре Северной столицы произошёл пожар в одной из квартир после полуночи. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по городу, инцидент произошел на улице Некрасова в доме №60.

Сообщение о возгорании поступило 21 февраля в 00:16. В девятикомнатной квартире, в одной из комнат площадью 20 кв.м, горела обстановка на площади 5 кв.м. Пожар был локализован в 00:35. В результате эвакуации, проведенной спасателями, из зоны возгорания были спасены четыре человека. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали три пожарные машины и 12 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Большом проспекте Васильевского острова при пожаре пострадала женщина.

Фото: Piter.TV