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На улице Ленсовета загорелось здание детского сада
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На улице Ленсовета загорелось здание детского сада

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Сигнал о пожаре в двухэтажном здании поступил примерно в 7 утра. Пострадавших нет.

Утром в четверг, 7 сентября, огонь охватил здание детского сада на улице Ленсовета в Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о пожаре в двухэтажном здании поступил примерно в 7 утра. Как выяснилось, в помещении площадью 8 кв.м. обгорела обстановка на 2 кв.м.

С огнём боролись 17 спасателей на 4-ёх единицах техники. Пожар был ликвидирован в 7:41. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что небольшой пожар в доме на Купчинской привел к эвакуации пяти человек.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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