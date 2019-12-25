На улице Ленсовета загорелось здание детского сада

Сигнал о пожаре в двухэтажном здании поступил примерно в 7 утра. Пострадавших нет.

Утром в четверг, 7 сентября, огонь охватил здание детского сада на улице Ленсовета в Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.



Сигнал о пожаре в двухэтажном здании поступил примерно в 7 утра. Как выяснилось, в помещении площадью 8 кв.м. обгорела обстановка на 2 кв.м.



С огнём боролись 17 спасателей на 4-ёх единицах техники. Пожар был ликвидирован в 7:41. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что небольшой пожар в доме на Купчинской привел к эвакуации пяти человек.

Фото: Piter.TV