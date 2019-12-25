На жалобу петербуржца о мусоре на Южном шоссе пообещали отреагировать в течение пяти лет

Проблему в администрации не посчитали срочной.

Житель Фрунзенского района Петербурга возмутился ответом чиновников на его жалобу о мусоре. Как сообщила "Фонтанка", мужчина оставил на портале "Наш Санкт-Петербург" жалобу на замусоренный пакетами и покрышками газон у Южного шоссе. В ответ на это районные власти пообещали убрать отходы до декабря 2025 года.

Заявка из проблемы "мусор на внутридворовой территории" превратилась силами модератора в "мусор на газонах (крупногабаритые объекты)". В ответе чиновников на заявку отмечается, что мусор уберут при наличии бюджетного финансирования и, вполне возможно, раньше указанного срока. В самой администрации района объяснили, что строительные изделия занимают территорию, собственность на которую не разграничена. Конкретную мусорную проблему назвали не срочной.

Ранее мы рассказывали, как сквер на углу Некрасова и Маяковского привели в порядок после жалоб местных жителей.

Фото: Piter.TV