Пожаловавшаяся Путину на выплаты санитарка получает 116 тысяч рублей

В качестве доказательства министр привёл бухгалтерскую отчётность.

Пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину на выплаты санитарка из Кольской ЦРБ Мурманской области получает 116 тысяч рублей. Она рассказывает, что ни один медик не получил выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом. С заявлением выступил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев.

Он отметил, что заявление санитарки не соответствует действительности. В качестве доказательства он привёл бухгалтерскую отчётность.

В ноябре при работе на 1,5 смены она получила порядка 77 тысяч выплат и 116 тысяч зарплата. Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области

Он подчеркнул, что 352 сотрудника Кольской ЦРБ получили коронавирусных выплат на общую сумму 178 миллионов рублей.

Ранее врач захотела уволиться после вопроса Путину о "геморрое и ангине".