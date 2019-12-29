Поющая внучка Боярского мечтает спеть дуэтом с Егором Кридом

Недавно девушка представила на суд общественности новую песню и клип к ней.

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина ответила на вопрос подписчиков в Instagram, с кем бы она хотела спеть дуэтом. Девушка заявила, что думать об этом еще рано, однако после призналась, что мечтает записать трек с Егором Кридом.

"Егор Крид классный!" – заявила Катя.

Недавно Екатерина представила на суд общественности новую песню под названием "Люблю". Спустя некоторое время она презентовала клип к ней. В треке молодая певица посылает куда подальше своего бывшего парня.

"И я курю, чтоб не страдать,

И если буду тебя ждать,

Взорвусь на мине я опять.

Нам больше незачем играть,

Без крыльев научусь летать,

И я курю, чтоб не страдать,

Ведь мне же больно, твою мать", - гласят строчки припева.

Ранее Боярская рассказала о студенческом романе с Козловским.

Фото: Instagram / boyarskaya.katerina