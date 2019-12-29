Поющая внучка Боярского мечтает спеть дуэтом с Егором Кридом

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина ответила на вопрос подписчиков в Instagram, с кем бы она хотела спеть дуэтом. Девушка заявила, что думать об этом еще рано, однако после призналась, что мечтает записать трек с Егором Кридом.
"Егор Крид классный!" – заявила Катя.
Недавно Екатерина представила на суд общественности новую песню под названием "Люблю". Спустя некоторое время она презентовала клип к ней. В треке молодая певица посылает куда подальше своего бывшего парня.
"И я курю, чтоб не страдать,
И если буду тебя ждать,
Взорвусь на мине я опять.
Нам больше незачем играть,
Без крыльев научусь летать,
И я курю, чтоб не страдать,
Ведь мне же больно, твою мать", - гласят строчки припева.
Ранее Боярская рассказала о студенческом романе с Козловским.
Фото: Instagram / boyarskaya.katerina
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все