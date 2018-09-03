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Вышел трейлер экранизации повести Довлатова с Безруковым в главной роли

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Премьера картины запланирована на 6 декабря. 

В день рождения Сергея Довлатова, 3 сентября, в сети появился первый трейлер кинокартины "Заповедник", снятой по одноименной повести писателя

Сюжет картины рассказывает историю музыканта Константина, который сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское". Мужчина потерял себя, семью  и творческий импульс, поэтому часто выпивает. Возможно, именно работа в тихом месте поможет ему вновь обрести силы и стать счастливым.

Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков, он же выступил в качестве продюсера ленты. Ответственной за сценарий и режиссуру была супруга актера ­Анна Матисон. Поммимо четы Безруковых в работе над лентой приняли участие  Евгения Крегжде, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Дмитрий Хрусталев, Полина Гагарина и Леонид Агутин.

Премьера картины запланирована на 6 декабря. 

Ранее на Piter.TV: В Сквере Довлатова появилась именная табличка

Видео: youtube/Sergey Bezrukov

Теги: заповедник , сергей безруков , сергей довлатов
Категории: Лента новостей Культура Кино

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