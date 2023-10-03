Появился расширенный тизер нового мультфильма Хаяо Миядзаки

В России мультфильм в прокате будет с 7 декабря.

Независимая французская кинопрокатная компания Wild Bunch Distribution опубликовала в социальных сетях новый трейлер мультфильма "Мальчик и птицы". Речь и дет о свежем проекте от режиссера Хаяо Миядзаки, которому снова удалось впечатлить критиков. Сюжет рассказывает историю о том, как мать ребенка по имени Махито погибает во время взрывов в Токио. Отец забирает сына из города и решает поселиться у беременной родственницы в сельской местности. Махито пытается справиться с личной трагедией и привыкнуть к обстановке. Однажды он встречает говорящую цаплю, которая обещает ему встречу с матерью. Однако для этого мальчику приходится отправиться в заброшенный особняк. В российский прокат картина выйдет 7 декабря. Прокатчиком станет "Русский репортаж", а чуть позже лента выйдет на Кинопоиске.

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Фото и видео: YouTube / Wild Bunch Distribution