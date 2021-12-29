Вышел экологический онлайн-квест на тему сортировки пластика

Пользователь оказывается на игровом поле, где много мелких объектов и персонажей, а также спрятаны пасхалки.

Мобильное приложение "Кошелек" и сеть магазинов "Лента" выпустили экологический онлайн-квест на тему сортировки пластика. Цель проекта — показать, что пластиковые карты нужно утилизировать отдельно от других видов пластика, поскольку его сложно перерабатывать.

Пользователь оказывается на игровом поле, где много мелких объектов и персонажей, а также спрятаны пасхалки. Задача игрока – догадаться, где можно сдать пластиковые карточки на переработку. Те, кто нашел специальные экобоксы, может заполнить анкету и принять участие в розыгрыше корзин с экопродуктами.

Квест доступен с компьютера и смартфона: https://koshelek.app/find_ecoboxes/.

Создатели игры напоминают, что дисконтные карты изготовлены из поливинилхлорида. Эта разновидность пластика отличается особой прочностью. Кроме того, карточки содержат магнитную ленту, что усложняет переработку. Поэтому карты либо сжигают в печах, либо измельчают в промышленных шредерах до состояния частиц и используют как вторсырье. Ближайшие к вам экобоксы ищите на интерактивной карте.

Ранее мы писали, что эксперты поддержали запрет цветного пластика и одноразовой посуды в России с 2023 года.

Фото: скрин из квеста