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nastya960
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Появился предположительный дизайн смартфона iPhone 12

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При создании ролика дизайнеры учли все последние слухи о смартфоне, включая угловатый корпус с острыми гранями и более крупные объективы.

Авторы YouTube-канала Concept Creator запечатлели на видео предполагаемый дизайн смартфона iPhone 12.

При создании ролика дизайнеры учли все последние слухи о смартфоне, включая угловатый корпус с острыми гранями и более крупные объективы. Дизайнеры представили облик младшей из четырех моделей, которые будут представлены этой осенью. У гаджета будет 5,4-дюймовый экран, 4 Гб оперативной памяти и два объектива.

Скорее всего у обычного 12 iPhone не будет лазерного дальномера с функцией сканирования окружающего пространства. Все 4 новых смартфона будут представлены осенью 2020 года.  

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Видео: YouTube/ Concept Creator

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей,

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