Появился предположительный дизайн смартфона iPhone 12

Авторы YouTube-канала Concept Creator запечатлели на видео предполагаемый дизайн смартфона iPhone 12.
При создании ролика дизайнеры учли все последние слухи о смартфоне, включая угловатый корпус с острыми гранями и более крупные объективы. Дизайнеры представили облик младшей из четырех моделей, которые будут представлены этой осенью. У гаджета будет 5,4-дюймовый экран, 4 Гб оперативной памяти и два объектива.
Скорее всего у обычного 12 iPhone не будет лазерного дальномера с функцией сканирования окружающего пространства. Все 4 новых смартфона будут представлены осенью 2020 года.
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией.
Видео: YouTube/ Concept Creator
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все