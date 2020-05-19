Появился предположительный дизайн смартфона iPhone 12

При создании ролика дизайнеры учли все последние слухи о смартфоне, включая угловатый корпус с острыми гранями и более крупные объективы.

Авторы YouTube-канала Concept Creator запечатлели на видео предполагаемый дизайн смартфона iPhone 12.

При создании ролика дизайнеры учли все последние слухи о смартфоне, включая угловатый корпус с острыми гранями и более крупные объективы. Дизайнеры представили облик младшей из четырех моделей, которые будут представлены этой осенью. У гаджета будет 5,4-дюймовый экран, 4 Гб оперативной памяти и два объектива.

Скорее всего у обычного 12 iPhone не будет лазерного дальномера с функцией сканирования окружающего пространства. Все 4 новых смартфона будут представлены осенью 2020 года.

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Видео: YouTube/ Concept Creator