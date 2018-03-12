Появилось впечатляющее видео всех стадионов к ЧМ 2018 по футболу из космоса

В сети появилось видео, снятое из космоса, на котором видны все стадионы, в том числе и в Санкт-Петербурге, которые готовятся принять Чемпионат Мира по футболу 2018.

В сети опубликовано видео из космоса, на котором есть все футбольные арены, которые готовятся принять Чемпионат Мира по футболу 2018, который будет проходить в Российских городах. На представленном видео стадионы в Сочи("Фишт), Казани ("Казань Арена"), Москве ("Лужники", "Открытие Арена"), Санкт-Петербурге ("Зенит Арена"), Ростове-на-Дону ("Rostov Arena"), Самаре ("Cosmos Arena"), Екатеринбурге (Центральный стадион "Екатеринбруг"), Калининграде (Стадион в Калининграде), Волгограде (Футбольный стадион в Волгограде), Саранске ("Mordovia Arena") и Нижнем Новгороде (" Nizhny Novgorod"). Всего на видео 12 футбольных арен в 11 городах России.

Чемпионат Мира по футболу 2018 пройдет в июне-июле 2018 года.

Даты проведения Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге

Матч группы В 15 июня в 18:00 Марокко – Иран

Матч группы А 19 июня в 21:00 Россия – Египет

Матч группы Е 22 июня в 15:00 Бразилия – Коста-Рика

Матч группы D 26 июня в 21:00 Аргентина – Нигерия

Матч 1/8 финала 3 июля Между лучшей командой группы F и второй командой группы E

Матч 1/2 финала 10 июля

Матч за 3-е место 15 июля

Видео:Deimos Imaging and UrtheCast Company