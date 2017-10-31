Появилось видео задержания сына Авакова

В сети появилось видео задержания Александра Авакова — сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В сеть поникло видео задержания Александра Авакова — сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.



На кадрах видно, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) выводят молодого человека из здания. На заднем плане раздаются крики "Смерть врагам!", под эти звуки Авакова сажают в автомобиль. Машина отъезжает и кто-то из присутствующих начинает напевать слова песни "Гудбай, Америка" российского певца Вячеслава Бутусова.



Видео: YouTube/Politeka net

