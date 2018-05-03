Появилось видео тройного ДТП на проспекте Обуховской Обороны: снова перевернулась ГАЗель

В ДТП никто не пострадал.

В Петербурге произошло столкновение трёх автомобилей. Никто из участников не пострадал. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Днём 3 мая на проспекте Обуховской Обороны, 271А произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Молодая пара ехала на серебристом Lexus. Парень не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и они врезались в красную Kia Cerato, под управлением беременной девушки. Также сзади находились двое детей. От столкновения с Kia мужчину занесло ещё раз, он въехал в ГАЗель и вторая перевернулась на бок.

Очевидец сообщает, что в ДТП никто не пострадал. На месте работала специальные службы и ДПС.

Напомним, что сегодня это вторая ГАЗель, которая при ДТП переворачивается набок.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург