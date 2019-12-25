На проспекте Обуховской обороны построят "умную школу"

Её поможет создать Сбербанк России.

Как сообщил Александр Беглов во время "Цифрового дня", в Петербурге появится "умная школа", полностью работающая на базе цифровых технологий.

Известно, что её поможет создать Сбербанк России.

Отметим, что в Москве уже существует умная школа - №21, теперь петербургская 21-я школа откроется на проспекте Обуховской обороны.

Реализицацией проекта занимаются Комитет по образованию, Комитет по строительству, Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию и Комитет имущественных отношений.

Вероятно, строительство пройдёт в форме госсударственно-частного партнёрства. Нескольким девелоперским компаниям Петербурга предложено принять участие в строительстве "умной школы".

Ранее мы сообщили, что уже к 1 сентября в Петербурге откроется детский технопарк.

Фото: Pixabay