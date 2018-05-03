Видео: на Петроградке перевернулась ГАЗель

На ГАЗели написано "вызов эвакуатора".

В Петроградском районе в результате ДТП перевернулась ГАЗель. Водитель не пострадал. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Вечером 3 мая, на пересечении Зверинской улицы и переулка Нестерова произошло столкновение легковушки и ГАЗели. В результате аварии водитель ГАЗели не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок.

Я вообще не понял, как они так умудрились, хотя был свидетелем, в 3 машинах передо мной ДТП произошло. Гранта не пустила похоже, а водитель мерса, ехавший по главной по Пушкарской, решил от столкновения уйти, и получил под бок. Пишет очевидец Андрей

На видео можно заметить, что на место ДТП прибыли спасательные службы и ДПС. Сотрудники МЧС перевернули автомобиль и эвакуировали его. Иронично то, что на перевернувшейся ГАЗели написано "вызов эвакуатора".

Видео и фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург