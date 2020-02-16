Появилось видео спасенного енота Йокки

Енота искали с Нового года.

Владелица енота Йокки выложила запись в instagram-аккаунт видео, на котором видно, как зверька доставили домой в клетке.

Йокки сбежал 31 декабря, на его поиски собирались поисковые отряды, но до 16 февраля все попытки поймать зверька были тщетны.

"Дома! Дома! Йокки уже заходя в лифт понял, что дома! Сделал такие глазки: "ну, наконец-то!"

Все, кто утверждал, что Йокки через неделю одичает, — ошиблись. Йокки как вышел из ловушки сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати. Съел желток всмятку и лёг спать обнимая свою игрушку", — поделилась хозяйка енота.

Йокки, по словам Динары Ирсалиевой, пах помойкой.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит образовательная выставка о насилии над женщинами.

Видео: instagram.com/raccoon_yokky_san/