Появилось видео схватки крокодила со стадом бегемотов в Южной Африке

В сети появилось видео схватки крокодила со стадом бегемотов, снятое посетителями национального парка Крюгера в Южной Африке.

В сеть проникло видео жестокой схватки крокодила со стадом бегемотов. "Потасовка" произошла в национальном парке Крюгера в Южной Африке.



Сражение удалось заснять 71-летнему посетителю парка Харишу Кумару. По его словам, все произошло очень спонтанно, он даже не успел установить штатив для съемки. Однако ему все же удалось заснять отличные кадры.



Судя по видео, крокодил случайно оказался среди огромного количества гиппопотамов. Животные всеми силами пытались выгнать "чужеземца": толкали и кусали его. По словам посетителей, крокодилу все же удалось спастись.



Видео: YouTube/Kruger Sightings



