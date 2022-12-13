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Появилось видео с упавшим в Туле беспилотником
Сегодня, 20:41
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Появилось видео с упавшим в Туле беспилотником

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На данный момент правоохранители выясняют, кому принадлежит квадрокоптер. 

В Тульской области упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Объект попал на видео. Кадры опубликовали в tg-канале Shot.

На кадрах видно, что дрон без опознавательных знаков лежит на земле в поле. Дальность полета составляет около 600 километров.

На данный момент правоохранители выясняют, кому принадлежит квадрокоптер. 

Напомним, в Туле находится старейший оружейный завод России. Он является одним из наиболее значимых и известных производителей оружия в мире.

Ранее на Piter.tv: в Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: квадрокоптер, тула
Категории: Лента новостей, Новости России,

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