Появилось видео с упавшим в Туле беспилотником

В Тульской области упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Объект попал на видео. Кадры опубликовали в tg-канале Shot.
На кадрах видно, что дрон без опознавательных знаков лежит на земле в поле. Дальность полета составляет около 600 километров.
На данный момент правоохранители выясняют, кому принадлежит квадрокоптер.
Напомним, в Туле находится старейший оружейный завод России. Он является одним из наиболее значимых и известных производителей оружия в мире.
Ранее на Piter.tv: в Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА.
Фото: Телеграм / Shot
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