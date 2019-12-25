Девушка выжила, но находится в тяжелом состоянии.

Появилось видео с моментом ДТП, где эвакуатор сбил 18-летнюю тюменку. Ролик сделал местный таксист, который проезжал мимо аварии. Мужчина на пассажирском сиденье рассказал, что впервые стал свидетелем такой страшной ситуации. Он добавил, что ролик поможет следственным органам определить виновника в трагедии.

Ужас просто, удар был страшной силы. Девочке желаю здоровья, надеюсь, что будет всё хорошо. Водителя жалко, плакал навзрыд, находился в шоковом состоянии. очевидец

На место аварии очевидцы вызвали бригаду медиков. Они же передали видеозапись с регистратора правоохранительным органам. Известно, что потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Она госпитализирована.

В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали семеро.

Фото и видео: Telegram / SHOT