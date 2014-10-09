В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали семеро

У одного ребенка выявлено смешение шейного позвонка.

В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали семь человек. Об этом журналистам рассказала глава региональной пресс-службы МВД Наталья Куликова. Женщина объяснила, что в числе раненых - шестеро несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет. Авария зафиксирована в Таловском районе около 07:33 утра по московскому времени. По предварительной версии, 51-летний шофер ПАЗ со школьниками не уступил дорогу погрузчику "Амкадор", который ехал в противоположном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автобуса, шестерым из них от семи до 14 лет. Наталья Куликова, глава пресс-службы ГУ МВД по региону

В Единой дежурной диспетчерской службе Таловского района объяснили, что в автобусе находились восемь человек, включая двух взрослых (водитель и социальный работник). Пострадавшие госпитализированы. У одного из детей диагностирован о смещение второго шейного позвонка. У остальных - фиксируются ушибы различных частей тела.

Иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате в Московском районе.

Фото: Вконтакте / "ТV Губерния" | Новости Воронежа