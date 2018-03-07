Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за крушения МИ-8 в Чечне

Появилось видео, снятое возле места трагедии и новые подробности катастрофы.

Сегодня, 7 марта, в Чеченской республике разбился военный вертолет МИ-8 с пассажирами.

На данный момент неизвестно точно, сколько на борту вертолета было человек. По одной из версий в результате крушения погибли 6 человек. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о катастрофе и выразил соболезнования семьям погибших.

В Чечне потерпел аварию вертолёт погрануправления. Это произошло высоко в горах Итам-Калинского района. По предварительным данным есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции. Рамзан Кадыров

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".