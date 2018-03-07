Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за крушения МИ-8 в Чечне

Сегодня, 7 марта, в Чеченской республике разбился военный вертолет МИ-8 с пассажирами.
На данный момент неизвестно точно, сколько на борту вертолета было человек. По одной из версий в результате крушения погибли 6 человек. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о катастрофе и выразил соболезнования семьям погибших.
В Чечне потерпел аварию вертолёт погрануправления. Это произошло высоко в горах Итам-Калинского района. По предварительным данным есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции.
Рамзан Кадыров
Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".
Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следственный комитет РФ