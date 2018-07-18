Появилось видео с крушения сомалета в ЮАР

В результате крушения самолета погибли 20 человек. Сообщает ТАСС.

Поссажир, который летел на неблагополучном рейсе в ЮАР успел запечатлеть момент падения судна. На кадрах видно, как полыхает крыло самолета.

Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо, говорит автор видео

Затем гаснет экран и слышен сильный грохот. Когда изображение вновь возвращается, на кадрах видно видно, что люди в панике, а борт самолета задымлен.

Авиакрушение произошло 10 июля. По даннным агентства France-Presse двадцать пассажиров пострадали, а 2 человека погибли. Пилот находится в критическом состоянии.

Ранее мы писали о крушении самолета в США.

Видео: Yusuf Abramjee/Facebook





