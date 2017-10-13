Появилось видео пожара в жилом доме на западе Лондона, где проживают Бэкхэмы

В социальных сетях появилось видео с места происшествия от очевидца.

Holland Park Gardens это богатый район на западе Лондона, где проживают миллионеры и знаменитости. Здесь живут Бэкхэмы, Робби Уильямс, Саймон Колуэлл и другие известные всему миру люди. Сегодня ночью, 7 февраля, в одном из таких домов разгорелся сильный пожар.

Пожар начался около 10 часов вечера. Сообщается, что очаг возгорания был на первом этаже. Столбы дыма поднимались высоко в небо, а из окон вырывались огни пламени. 8 соседних домов были эвакуированы в целях безопасности. 80 пожарных и 12 специализированных машин несколько часов боролись с огнем. Несколько помещений на первом этаже полностью уничтожил огонь. Затронута и часть помещений на втором этаже. На данный момент сообщается об одном погибшем мужчине.

Сейчас на месте пожара работают специалисты.

Видео: Instagram