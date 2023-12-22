Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе

Задача выполнена силами "Востока" на СВО.

Российские операторы FPV-дронов от "Восточной" группировки сил поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнили, что представители боевых беспилотников работают с такими устройствами, которые оснащены фронтальными камерами. В результате БПЛА передает изображение на видеоочки оператора. Этим создается ощущение полета в воздушном пространстве. Однако FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, потому что аппаратура лишена стабилизации. Среди преимуществ такого вида дронов можно назвать большую скорости полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.

"Центр" отразил три атаки ВСУ у Торского и Червонодибровского участков.

Фото и видео: Минобороны России