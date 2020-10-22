Появилось видео первого гола Миранчука за "Аталанту"

Российский полузащитник отличился в матче с датским "Митьюлландом".

Появилось видео первого гола Алексея Миранчука за "Аталанту". Ролик опубликован на YouTube-канале "Матч ТВ". Эксперты уточнили, что российский полузащитник, играющий за итальянскую команду, отличился первый забитым мячом в рамках Лиги чемпионов. Он попал в ворота противника во время игры против датского "Митьюлланда".

Футболист принял мяч от партнера по команде около штрафной линии. Вторым касанием Миранчук пробил в дальнюю девятку ворот команды-соперника. Это произошло на девятой минуте после того, как хавбек вышел на игровое поле. В результате итальянцы выиграли матч с результатом 4:0.

Напомним, что россиянин перешел "Аталанту" 30 августа. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив".

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Видео: Youtube/Матч ТВ