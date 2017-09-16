Российские самолеты успешно ликвидировали цель, несмотря на нападение террористов.

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель". По данным экспертов, террористы в одном из регионов Мьянмы пытались сбить российские самолеты, но потерпели неудачу. В результате бойцов ликвидировали при помощи авиаудара военные из ВВС Мьянмы.

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Специалисты считают, что атака на Як-130 проводилась при помощи крупнокалиберного автоматического оружия. Российские самолеты показали собственную высокую эффективность, так как не только не пострадали от ударов, но и смогли уничтожить цель.

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