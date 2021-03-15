Падение школьницы с балкона на Малой Охте попало на видео

Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 14 марта, в Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. С балкона на 4 этаже выпала 17-летняя девушка, ученица 10 класса одной из школ. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Инцидент произошел в квартире дома №44 на Гранитной улице. Как стало известно стражам порядка, девушка находилась в гостях у 24-летнего парня и распивала вместе с ним спиртное. Она упала с балкона в момент ссоры молодого человека с матерью.

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, катотравмой и тупой травмой живота. Известно, что год назад у девушки умерла мама, отец является инвалидом 3-й группы. Сама она состоит на учете в ПДН и наркоучете. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в петербургской больнице при загадочных обстоятельствах умерла 8-месячная девочка.

Видео: Piter.TV