Появилось видео отправки миротворцев в Карабах

С 6 утра российские миротворцы размещены в регионе конфликта.

Появилось видео отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах. Военные опубликовали кадры посадки личных сил на транспортные самолеты. Переброска военнослужащих осуществлялась на Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. Российский контингент будет размещен в регионе конфликта по определенному сторонами маршруту с 6 часов утра. Параллельно с этим участок будут покидать армянские военные.

Напомним, что накануне лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По сообщению Владимира Путина, все боевые действия в регионе полностью останавливаются. Все стороны остаются на занимаемых позициях и обмениваются военнопленными.

Известно, что вдоль Лачинского коридора будут размещены миротворцы. Туда направят 1970 военнослужащих, 90 БТР и 380 единиц другой спецтехники. Основой миротворческого состава будет подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.

Видео: Telegram/Военный обозреватель