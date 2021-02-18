Появилось видео нападения разбойника с ножом на медсестру в Невском районе

Скрыться с украденной у женщины сумкой злоумышленнику не удалось.

В четверг, 18 февраля, в Петербурге задержали разбойника, напавшего с ножом на петербурженку, работающую медсестрой в городской больнице. Как уже сообщали в пресс-службе ГУ МВД по городу, 23-летний уроженец Киргизии несколько раз ударил ножом 57-летнюю женщину и отобрал у нее сумку с мобильным телефоном и 1500 рублей. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На них заметно, как мужчина, идущий вслед за горожанкой, сначала нападает на нее, затем валит на землю. Вероятно, в этот момент злоумышленник применил нож и отобрал сумку. После этого мужчина убежал с награбленным, а за ним вслед ринулся неизвестный прохожий, заметивший лежащую на снегу женщину. Раненная в поясницу и спину медсестра, как видно на видео, тоже поднялась и пошла за разбойником и спасителем. Известно, что незнакомец все же догнал разбойника и забрал у него украденную сумку, все ценности остались на месте.

Возбуждено уголовное дело, женщина госпитализирована.

Видео: Piter.TV