Конфликт на проезжей части произошел вечером 11 сентября.

В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы произошедшего. В правоохранительных органах уточнили, что конфликт возник вечером 11 сентября по Ленинскому проспекту. В нем участвовало по меньшей мере десять человек.

На распространенных в соцсетях кадрах видно, что несколько человек пинают пострадавшего. Мужчина пострадал прямо на проезжей части. После этого конфликт перемещается на тротуар. За толпой движется черный внедорожник который чудом не задавил пешеходов. За машиной бросаются воинственно настроенные местные жители. Им удается окружить транспортное средство, после чего раздается звук выстрелов.

После этого многие участники драки поспешили покинуть место инцидента. На данный момент в полицию не обращался никто из пострадавших.

На Лиговском проспекте избили мужчину.

Видео: ВК/ЧП ДТП Воронеж