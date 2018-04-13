Появилось видео колодца, в котором задохнулись 5 человек в Уфе

Сегодня, 13 апреля, в Уфе в канализационном коллекторе погибли 5 человек.

Сегодня, 13 апреля, в Уфе 5 работников ресторана погибли в канализационном коллекторе, отравившись газами. Piter.TV собрал для вас все подробности трагедии.

Сейчас появилось видео того самого "колодца смерти", в котором погибли люди. Tрагедия случилось на улице Бельской в доме № 25. Здесь сотрудники ресторана столкнулись с опасной ситуацией. Один из них упал в канализационный коллектор (не сообщается, был ли расположен коллектор в доме или рядом с ним). Пострадавший почувствовал запах газа и начал терять сознание. Вслед за ним спустились еще 5 человек: уфимцы всего лишь пытались спасти друга. Однако они один за другим начали терять сознание. Как стало известно, спасателям удалось достать двух живых мужчин, но позднее один из них скончался в больнице.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По предварительной версии следствия, один из мужчин спустился в колодец, чтобы отключить воду, но стал терять сознание. Остальные работники спустились в колодец, чтобы спасти.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственная группа. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личности погибших и пострадавшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей, а также иные экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК РФ по Республике Башкортастан

Видео: Следком