Появилось видео, как лось "перепрыгнул" литовско-белорусскую границу

В сети появилось видео, как лось "незаконно" пересекает литовско-белорусскую границу.

В сеть проникло видео, как лось перепрыгивает двухметровое ограждение и пересекает литовско-белорусскую границу. После своей "выходки" животное скрылось в приграничном лесу.



Видео было опубликовано Государственным пограничным комитетом.



СМИ сообщают, что животное разгуливало в районе погранзаставы "Молодечненская" (в Островецком районе Гродненской области).

Как предполагают пограничники, лось направился к реке Вилия, по которой проходит в этом месте государственная граница.





Видео: YouTube/GpkGovBy

