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Появилось видео, как лось "перепрыгнул" литовско-белорусскую границу

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В сети появилось видео, как лось "незаконно" пересекает литовско-белорусскую границу.

В сеть проникло видео, как лось перепрыгивает двухметровое ограждение и пересекает литовско-белорусскую границу. После своей "выходки" животное скрылось в приграничном лесу.

Видео было опубликовано Государственным пограничным комитетом.

СМИ сообщают, что животное разгуливало в районе погранзаставы "Молодечненская" (в Островецком районе Гродненской области).
Как предполагают пограничники, лось направился к реке Вилия, по которой проходит в этом месте государственная граница.

Видео: YouTube/GpkGovBy
 

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Категории: Мировые новости

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