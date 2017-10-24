Появилось видео, как лось "перепрыгнул" литовско-белорусскую границу

В сеть проникло видео, как лось перепрыгивает двухметровое ограждение и пересекает литовско-белорусскую границу. После своей "выходки" животное скрылось в приграничном лесу.
Видео было опубликовано Государственным пограничным комитетом.
СМИ сообщают, что животное разгуливало в районе погранзаставы "Молодечненская" (в Островецком районе Гродненской области).
Как предполагают пограничники, лось направился к реке Вилия, по которой проходит в этом месте государственная граница.
Видео: YouTube/GpkGovBy