На записи главный тренер французов Дидье Дешама рассказывает своим подопечным, как себя вести в матче против хорватов.

В сети появилось видео из раздевалки сборной Франции во время перерыва в матче против хорватов. На записи главный тренер команды Дидье Дешама рассказывает своим подопечным, как себя вести с соперниками. Ролик появился на странице в Twitter продюсера Адриана Мурхеда.

В частности, Дешама поделился своими наблюдениями об игре одного из футболистов сборной Хорватии. Он рассказал, что соперник использует корпус и локти и постоянно отворачивается от ворот. Кроме того, тренер подчеркнул, что хорваты очень агрессивны и энергичны и посоветовал подопечным "играть так просто, как можете".

Напомним, 15 июля на московском стадионе "Лужники" состоялся финальный матч ЧМ-2018. Чемпионами мира по футболу стали французы, серебро забрали хорваты, бронзу — бельгийцы.

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Видео: Twitter / Adrian Moorhead