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Видео: сотрудницы отеля в Истре расплакались во время прощания с победителями ЧМ-2018

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На записи видно, как Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнимаются с девушками.

В сети появилось видео, на котором сотрудницы отеля в Истре расплакались во время прощания с футболистами сборной Франции. На записи видно, как Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами успокаивают девушек и обнимаются с ними.

Во время прощания полузащитник сборной Франции Блез Матюиди призвал не печалиться сотрудниц отеля, а защитник Адиль Рами назвал их "милашками".

Напомним, 15 июля на стадионе "Лужники" состоялся финальный матч ЧМ-2018. Победителями турнира стали французы. Они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

Ранее мы писали, что Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на чемпионов мира по футболу-2018.

Видео: Twitter / Tom Jr

Теги: видео , отель в истре , победители чм-2018 , сборная франции
Категории: Лента новостей Новости России

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