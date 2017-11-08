Появилось видео аварии на Лиговском проспекте у ТРЦ "Галерея"

Авария случилась утром 2 ноября.

Появилось видео аварии на Лиговском проспекте около ТРЦ "Галерея". Ролик опубликовало сообщество "Дорожный инспектор".

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как молодой человек переходит проезжую часть в неположенном месте. Случайно он роняет на дорогу какой-то предмет и наклоняется поднять его. В этот момент появляется автобус, который проезжает рядом с мужчиной. Тот падает на дорогу, и в этот же момент на проезжей части проезжает машина, которая, не заметив пешехода, перезжает его.

В течение некоторого времени несколько автомобилей проезжают мимо места ДТП. Молодой человек продолжает лежать на проезжей части.

Ранее сообщалось, что Land Rover переехал лежащего на Лиговском проспекте мужчину.

Видео: ДТП и ЧП / ВК.