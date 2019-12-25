Появилось фото сотрудника детского магазина, изнасиловавшего 14-летнюю петербурженку

Школьница общалась с молодым человеком в соцсетях.

В сети появилось фото 33-летнего мужчины, которого задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Петербурге. Снимок опубликовали "Невские новости".

Согласно материалам дела, с августа 2019 года девочка-подросток вела переписку "ВКонтакте" с молодым человеком по имени Марк и высылала ему интимные фотографии. Собеседник представился как "охотник на маньяков", для этого ему якобы и нужны были фото. Позже мужчина уговорил школьницу снять совместное видео. Заманив ее в квартиру одного из домов на Ленинском проспекте, он изнасиловал девочку. Спустя некоторое время пострадавшая рассказала все матери, которая и обратилась в полицию.

Подозреваемым оказался житель Тосненского района Ленобласти, работающий в магазине детских товаров. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что интернет-извращенец прислал 9-летней петербурженке фото своих гениталий.

Фото: "Невские новости"