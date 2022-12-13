Появились видеокадры с неизвестным беспилотником, упавшим в Тульской области

Полиция выяснила, что дрон не представляет угрозы.

В российском регионе местные жители на дереве обнаружили беспилотный летательный аппарат, который позже оказался детским квадрокоптером. Инцидент зафиксирован на территории Ефремова в Тульской области. Жители населенного пункта обратилась в правоохранительные органы. Они пояснили, что на дереве вблизи жилого здания находится предмет, который напоминает дрон. В настоящий момент силовики уже сняли БПЛА. После осмотра объекта полицейские пришли к выводу о том, что никакой опасности для граждан он не представляет. Подобный пластмассовый коптер стоит около полторы тысячи рублей.

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