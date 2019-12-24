Появились подробности самоубийства экс-начальника ФСИН в суде

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, совершивший самоубийство в зале Чертановского суда Москвы, был тяжело болен. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
У подсудимого была четвертая стадия рака. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, и после этого Свиридов попытался покончить с собой, у него был пистолет. Mash и Baza уточняют, что Свиридов мертв. Такую же информацию дает РИА Новости со ссылкой на источник.
Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.
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Его,конечно,можно пожалеть,но,воровство-наказуемо!!! Россия бы,была в первой десятке,если б не такие!!!