Появились подробности в деле о смерти рэпера Yung Trappa

Артист скончался в кругу близких в своей квартире на Дровяной улице.

Стали известны подробности в деле о смерти молодого рэпера Yung Trappa (Владислав Ширяев). Предварительная экспертиза показала, что 27-летний житель Петербурга умер от острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".

Артист скончался в кругу близких в своей квартире на Дровяной улице. На теле мужчины медики не нашли следов насильственной смерти. Он умер от остановки сердца.

Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили. Видеоблогер Эльдар Джарахов назвал возможную причину смерти рэпера Yung Trappa.

Фото: Вконтакте / YUNG TRAPPA