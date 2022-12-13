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Появились подробности в деле о смерти рэпера Yung Trappa
Сегодня, 17:57
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Появились подробности в деле о смерти рэпера Yung Trappa

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Артист скончался в кругу близких в своей квартире на Дровяной улице.

Стали известны подробности в деле о смерти молодого рэпера Yung Trappa (Владислав Ширяев). Предварительная экспертиза показала, что 27-летний житель Петербурга умер от острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".

Артист скончался в кругу близких в своей квартире на Дровяной улице. На теле мужчины медики не нашли следов насильственной смерти. Он умер от остановки сердца.

 Следы наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружили. Видеоблогер Эльдар Джарахов назвал возможную причину смерти рэпера Yung Trappa.

Фото: Вконтакте /  YUNG TRAPPA

 

Теги: yung trappa, музыкант, подробности смерти рэпера, умер yung trappa
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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