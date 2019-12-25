Появились подробности в деле таксиста Uber, развращавшего 14-летнюю девочку через смс

Оказалось, что пикантные сообщения приходили с телефона, который не принадлежал подозреваемому.

Появились новые подробности в деле 30-летнего таксиста Uber, которого задержали за развратные действия в отношении 14-летней школьницы. Оказалось, что пикантные сообщения приходили с телефона, который не принадлежал подозреваемому. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать потерпевшей. 4 мая женщина заказала такси с телефона дочери. На телефон девочки начали поступать смс интимного характера. Водитель писал несовершеннолетней на протяжении девяти часов.

После обращения матери потерпевшей делом вплотную занялись оперативники. На водителя завели административный протокол за неповиновение сотрудникам власти. Вечером 5 мая задержанному стало плохо. Его увезли в Городскую больницу №3 с жалобами на плохое самочувствие. Расследование продолжается, было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы публиковали фото сотрудника детского магазина, изнасиловавшего 14-летнюю петербурженку.

Фото: pixabay.com