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Появились кадры уничтожения байдарочников ВСУ на Днепре

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Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника на берегу.

Появились кадры уничтожения украинских военнослужащих, планировавших переправиться на байдарках на Днепре. Его опубликовал Telegram-канал "Архангел спецназа".

На опубликованном ролике российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника на берегу. Затем показано, как судно с украинскими диверсантами попало под плотный огонь Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по железнодорожной станции в Краматорске.

Видео: Telegram / Архангел спецназа

Теги: артиллеристы, байдарочники, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, днепр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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