Появились кадры уничтожения байдарочников ВСУ на Днепре

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника на берегу.

Появились кадры уничтожения украинских военнослужащих, планировавших переправиться на байдарках на Днепре. Его опубликовал Telegram-канал "Архангел спецназа".

На опубликованном ролике российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы противника на берегу. Затем показано, как судно с украинскими диверсантами попало под плотный огонь Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по железнодорожной станции в Краматорске.

Видео: Telegram / Архангел спецназа