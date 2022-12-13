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Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по железнодорожной станции в Краматорске

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Вадим Астафьев рассказал об успехах военных по соледаро-бахмутскому направлению.

Российские ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил "Юг" нанесли удар по железнодорожной станции противника, расположенной на территории города Краматорск по соледаро-бахмутскому направлению. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 2 мая сделал руководитель местного пресс-центра "Южной" группировки сил РФ Вадим Астафьев. Эксперт оценил ход проведения специальной военной операции в регионе.

Нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации противника на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вадим астафьев, всу, железная дорога, краматорск, минобороны, сво, торнадо-с
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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