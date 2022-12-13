Вадим Астафьев рассказал об успехах военных по соледаро-бахмутскому направлению.

Российские ракетно-артиллерийские подразделения группировки сил "Юг" нанесли удар по железнодорожной станции противника, расположенной на территории города Краматорск по соледаро-бахмутскому направлению. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 2 мая сделал руководитель местного пресс-центра "Южной" группировки сил РФ Вадим Астафьев. Эксперт оценил ход проведения специальной военной операции в регионе.

Нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации противника на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России