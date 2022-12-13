Появились кадры с последствиями извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Вместе с извержением вулкана произошел выброс пепла.

Появились кадры с последствиями извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Видео опубликовали в Telegram-канале SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Вместе с извержением вулкана произошел выброс пепла. Пеплопадом накрыло ближайшие поселки. Вулкану Шивелуч присвоили "красный" код опасности для авиации. На опубликованных кадрах жители лепят снеговиков из пепла.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 километров.

Видео: Telegram / SHOT