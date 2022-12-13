На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 километров

Ученые наблюдают за состоянием вулкана, которому присвоен "красный" уровень опасности.

Извержение российского вулкана Шивелуч на Камчатке с выбросом пепла на 15 км произошло в ночь на 11 апреля по местному времени. Представители института по вулканологии и сейсмологии Дальневосточного округа РАН пояснили журналистам и населению региона, что в настоящее время есть угроза перекрытия дроги раскаленными потоками. Специалисты добавили, что извержение достигло пароксизмальной стадии. Речь идет о моменте, когда происходят сход потоков раскаленной массы со склонов вулкана.

Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15 км. пресс-служба

На текущий момент вулкану присвоен наивысший код опасности для авиации - красный. Эксперты прогнозируют, что потоки лавы могут дойти до автомобильной трассы "Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск", удалиться на расстояние до 20 километров от самого вулкана. Жители Камчатки пояснили, что воздушное пространство в радиусе нескольких десятков километров закрыто черным пеплом, в небе слышится гром. В поселке Ключи в Усть-Камчатском районе нахожится порядка четырех тысяч граждан РФ, там начался пеплопад. Из-за этого занятия в школах под номерами четыре и пять состоятся в дистанционном режиме.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 тыс. м.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости