Появились кадры с места взрыва в жилом доме Нижегородской области

Из пятиэтажки эвакуировались 32 человека. Пострадали двое.

Появились кадры с места взрыва в российском многоэтажном жилом доме. Кадры с места инцидента в нижегородской области опубликовали местные журналисты из Телеграм-канала "Богородск-ТВ". По предварительной информации, в здании города Богородск на улице Чернышевского взорвался баллон с газом. Пострадавшими считаются два человека. Еще 32 жителя были эвакуированы, в том числе восемь человек - спасательным службами. В этом перечне оказались двое несовершеннолетних жителей. Экстренное ведомство уведомило о том, что погибших нет.

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Фото и видео: Telegram / Богородск-ТВ

