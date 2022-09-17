Появились кадры подрыва БТР YPR-765 на мине

Силы ЮВО РФ подбили БТР ВСУ, который Украине передали западные партнеры.

Появились кадры подрыва голландского БТР YPR-765 на мине. Ролик опубликовали представители пресс-службы российского министерства в социальных сетях. Известно, что отечественная бронированная машина БТР-82А приняла участие в боевых действиях против БТР М113 американского производства в ходе специальной военной операции на Украине. Предположительно, техника была поставлена киевскому режиму властями Нидерландов или США.

В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством. пресс-служба Минобороны РФ

На кадрах, сделанных военнослужащими РФ, показано, что бронетранспортер сначала обстреливал технику противника из 30-миллиметровой пушки. Огонь велся по украинским подразделениям. Далее продемонстрирован поставленный для Вооруженных сил Украины БТР M113. Солдаты приняли решение бросить западную технику, чтобы спасти свои жизни и уйти с места сражения. Известно, что в боевых действиях участвовали подразделения Южного военного округа.

Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России