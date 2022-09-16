Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР

Операция проведена в районе Северска.

Российские Вооруженные силы поразили до 400 украинских националистов, находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что противник лишился личного состава в районе Северска. Операция выполнена при использовании высокоточного удара от ВС РФ.

В районе населённого пункта Северск поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что ВСУ лишились более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. За последние сутки специальной военной операции поражены более 3 тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии с различным калибром.

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Фото и видео: Минобороны России