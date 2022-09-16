Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Игорь Конашенков рассказал о работе военных в рамках СВО в Николаевской области.

Российские вооруженные силы уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг", расположенную около города Очакова. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что под городом Николаев Воздушно-космические силы РФ ликвидировали пункт временной дислокации 28-ой мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Также на территории Харьковской области за последние сутки проведения специальной военной операции удалось поразить пункты дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ, находящейся под Двуречной и Купянском. Потери личного состава противника составили свыше 400 человек, а также киевский режим лишился более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

ВС России поразили девять украинских пунктов управления.

Фото и видео: Минобороны России