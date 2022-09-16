ВС России поразили девять украинских пунктов управления

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации, артиллерии и ракетных войск на СВО.

Вооруженные силы России поразили девять украинских пунктов управления. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе регулярного брифинга от 16 сентября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По словам генерал-лейтенанта РФ, операции выполнены за последние сутки бойцами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией.

… Поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 234-х районах. пресс-служба Минобороны России

Известно, что ликвидированные объекты противника располагались в следующих населенных пунктах: Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, а также в Гуляйполе и Полтавке Запорожской области, Мураховке, Оленовке и Украинке Николаевской области. Поражены силы 65 артиллерийских подразделений.

Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда.

Фото и видео: Минобороны России